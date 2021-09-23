Київська влада жадає повністю позбавитись паперових квитків у громадському транспорті перевівши усі розрахунки у цифровий формат.

Вже третій місяць, як столичний муніципальний транспорт повністю перейшов на електронні квитки. Як повідомляє у Telegram-каналі Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, з моменту введення е-квитка у міському транспорті ним скористались майже 72 мільйони разів.

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Із них – 52 млн в метро та 20 млн у наземному транспорті. Загальна кількість валідацій е-квитків за безпаперовий період 2021 року (порівняно з минулим) виросла на 250%. Понад 50% QR-квитків містяни купують у застосунку “Київ Цифровий”.

За підсумками місяця з 15 серпня до 15 вересня містяни придбали понад 4 мільйони QR-квитків у касах метрополітену, терміналах EasyPay та в застосунку “Київ Цифровий”. У застосунку квитки купували понад 2 мільйони разів, що складає більше 50% від загальної кількості.