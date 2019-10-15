Оказывается, большинство нарушителей ПДД делают это либо впервые, либо очень редко. А вот другие нарушают ежедневно.

Во время акции активистов движения "ЗупиниЛося" нарушители парковки, которые оставляют свои машины на остановке общественного транспорта, даже не имеют аргументов в свое оправдание. И тогда в ход идут либо угрозы, либо обычные "отмазки". Однако случаются монологи, от которых просто стынет кровь: с кем мы ездим по одним улицам и дорогам?

Смотрите, как оправдываются водители, которые оставляют свои авто возле универмага "Украина":

Напомним, что в Киеве за неделю эвакуировали 80 автомобилей.