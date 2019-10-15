Виявляється, більшість порушників ПДР роблять це або вперше, або дуже рідко. А от інші порушують щодня.

Під час акції активістів руху "ЗупиниЛося" порушники паркування, які залишають свої машини на зупинці громадського транспорту, навіть не мають аргументів на своє виправдання. І тоді в хід ідуть або погрози, або звичайні “відмазки”. Однак трапляються монологи, від яких просто стигне кров: з ким ми їздимо одними вулицями чи дорогами?

Дивіться, як виправдовуються водії, які залишають свої авто біля універмагу "Україна":

Нагадаємо, що в Києві за тиждень евакуювали 80 автомобілів.