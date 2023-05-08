Это стало возможным благодаря использованию новой комбинации электродвигателя и аккумуляторной батареи.

Citroen представляет новые версии уже известных электромобилей ë-C4 и ë-C4 X – они могут быть снабжены высокоэффективной силовой установкой, обеспечивающей запас хода до 420 км по циклу WLTP. Таким образом, увеличение запаса хода достигает почти 17% по сравнению с первыми версиями данных электромобилей.

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Это достижение основано на сочетании новой аккумуляторной батареи емкостью 54 кВт*ч и нового электродвигателя, более эффективного и мощного – он развивает 115 кВт или 156 л.с. мощности.

Новая силовая установка доступна на электромобилях ë-C4 и ë-C4 X в комплектации Shine. Остальные комплектации данных электромобилей сохранили силовую установку с электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятором емкостью 50 кВт*ч, что обеспечивает запас дистанции пробега до 360 км.

Новый гибридный синхронный электродвигатель (HSM; hybrid synchronous electric motor) имеет мощность 115 кВт или 156 л.с. и устанавливается вместо синхронного электродвигателя с постоянными магнитами (PSM; permanent magnet synchronous electric motor).

Новая аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт*ч. обеспечивает на 4 кВт*ч больше, чем уже существующая. Этот компактный аккумулятор имеет систему жидкостной терморегулировки и тепловую помпу, которая позволяет быстро зарядиться без перегрева батареи. В общей сложности аккумулятор насчитывает 102 элемента, собранных в 17 модулей и размещенных в одном корпусе. Главное отличие нового литий-ионного аккумулятора от уже существующего – изменение химического состава элементов вместо соотношения 60% никеля, 20% марганца, 20% кобальта, новый аккумулятор имеет соотношение 80% никеля, 10% марганца и 10% кобальта. Увеличение части никеля обеспечивает улучшенную плотность накопления энергии и более длительный срок службы аккумуляторной батареи.

Несмотря на увеличение емкости аккумулятора, время его подзарядки не увеличилось – при использовании публичных зарядных станций мощностью 100 кВт, аккумулятор можно зарядить в пределах от 20% до 80% быстрее, чем за 30 минут.

В Украине уже предлагаются автомобили Citroen C4 и C4 X с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями. Появление электрических версий ë-C4 и ë-C4 X на рынке Украины ожидается уже к концу текущего года.