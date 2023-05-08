Це стало можливим завдяки застосуванню нової комбінації електродвигуна та акумуляторної батареї.

Citroen представляє нові версії вже відомих електромобілів ë-C4 та ë-C4 X – вони можуть бути оснащені високоефективною силовою установкою, що забезпечує запас ходу до 420 км за циклом WLTP. Таким чином, відбулося збільшення запасу ходу сягає майже 17% у порівнянні з першими версіями даних електромобілів.

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Це досягнення ґрунтується на поєднанні нової акумуляторної батареї ємністю 54 кВт*год та нового електродвигуна: більш ефективного та потужного – він розвиває 115 кВт або 156 к.с. потужності.

Нова силова установка доступна на електромобілях ë-C4 та ë-C4 X у комплектації Shine. Інші комплектації даних електромобілів зберегли силову установку з електродвигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.) та акумулятором ємністю 50 кВт*год., що забезпечую запас дистанції пробігу до 360 км.

Новий гібридний синхронний електродвигун (HSM; hybrid synchronous electric motor) має потужність 115 кВт або 156 к.с. та встановлюється замість синхронного електродвигуна з постійними магнітами (PSM; permanent magnet synchronous electric motor).

Нова акумуляторна батарея ємністю 54 кВт*год. забезпечує на 4 кВт*год більше, ніж вже існуюча. Цей компактний акумулятор має систему рідинного терморегулювання та теплову помпу, яка надає можливість швидкої зарядки без перегрівання батареї. Загалом акумулятор нараховує 102 елементи, що зібрані у 17 модулів та розміщені в одному корпусі. Головна відмінність нового літій-іонного акумулятору від уже існуючого – зміна хімічного складу елементів: замість співвідношення 60% нікелю, 20% марганцю, 20% кобальту, новий акумулятор має співвідношення 80% нікелю, 10% марганцю та 10% кобальту. Збільшення частки нікелю забезпечує покращену щільність накопичення енергії та довший термін служби акумуляторної батареї.

Попри збільшення ємності акумулятору, час його підзарядки не збільшився – за умови використання публічних зарядних станцій потужністю 100 кВт, акумулятор можна зарядити в межах від 20% до 80% швидше, ніж за 30 хвилин.

Наразі в Україні вже пропонуються автомобілі Citroen C4 та C4 X з традиційними бензиновими або дизельними двигунами. Поява електричних версій ë-C4 та ë-C4 X для ринку України очікується вже до кінця поточного року.