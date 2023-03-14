З бензиновим двигуном в мінімальній комплектації новинка коштує 895 030 грн.

Citroën C4 X – це гібрид фастбека з кросовером, який невдовзі буде доступний в українських автосалонах.

У порівнянні з хетчбеком Citroën С4 цей кросовер має більшу довжину кузова, великий об’єм багажника у 510 літрів та до 20 систем допомоги водієві.

Також цікаво подробиці про Citroën C4 X

Citroën українському ринку Citroën С4 Х пропонується з трьома силовими агрегатами на вибір в поєднанні з кількома КП.

C4 X в комплектації FEEL має широкий перелік оснащення: круїз-контроль, ABS і ESP + Hill Start Assist, клімат-контроль, система автоматичного включення склоочисників, підігрів передніх сидінь, зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву та електрорегулювання, задні датчики паркування та камера заднього виду, світлодіодні фари ECO LED. В інтер’єрі – 10-дюймовий сенсорний дисплей з бездротовим підключенням Android Auto та Apple Car Play, оздоблення салону тканинною оббивкою в комбінації чорного та сірого кольорів, пакет зовнішньої персоналізації Glossy Black, 17-дюймові легкосплавні колісні диски MARIEM, тд.

У комплектації FEEL ціни наступні:

З двигуном 1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 – від 895 030 грн.

З бензиновим двигуном 1.2 PureTech 130 та автоматичною 8-ступеневою КПП – від 1 002 330 грн.

З дизельним 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 стартує від 1 047 100 гривень.

Комплектація SHINE додатково оснащена: пакет «Безпека», адаптивне дальнє світло "High Beam Assist", підігрів передніх і задніх сидінь, тримач для планшета, датчики паркування в передньому бампері, крісла підвищеного комфорту Advanced Comfort, оздоблення салону Urban Gray, що включає поєднання міцної тканини та еко-шкіри, проекційний дисплей Head-Up, навігаційна система IVI High digital, пакет зовнішньої персоналізації Silver Grey.

Для комплектації SHINE доступні два двигуни виключно з автоматичною коробкою передач:

З бензиновим двигуном 1.2 PureTech 130 стартує з 1 097 420 гривень.

З дизельним двигуном 1.5 BlueHDi 130 S&S буде коштувати вам від 1 142 190 гривень.

Для автомобіля пропонується наступні обладнання та опції: розширений пакет Безпека+, який включає в себе систему напівавтономного водіння Highway Integrated Assist, шкіряне оздоблення сидінь і електропривод настройки положення сидінь, різні пакети зовнішньої персоналізації.

За допомогою фірмового додатка MyCitroёn (для смартфонів з операційною системою iOS і Android) власник автомобіля може контролювати параметри авто і відстежувати важливу інформацію. Додаток включає в себе чотири основні розділи: «Статистика», «Мої поїздки», «Обслуговування», «Автомобіль». З його допомогою можна аналізувати свої останні поїздки, переглянути дистанцію і витрата палива, відстежити геолокацію автомобіля і тд.