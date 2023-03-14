С бензиновым двигателем в минимальной комплектации новинка стоит 895030 грн.

Citroën C4 X – это гибрид фастбека с кроссовером, который скоро будет доступен в украинских автосалонах.

По сравнению с хэтчбеком Citroën С4 этот кроссовер имеет большую длину кузова, большой объем багажника в 510 литров и до 20 систем помощи водителю.

Также интересно подробности о Citroën C4 X

Citroën на украинском рынке Citroën С4 Х предлагается с тремя силовыми агрегатами на выбор в сочетании с несколькими КП.

C4 X в комплектации FEEL имеет широкий перечень оснащения: круиз-контроль, ABS и ESP+Hill Start Assist, климат-контроль, система автоматического включения стеклоочистителей, подогрев передних сидений, наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева и электрорегулировки, задние датчики парковки и камера заднего вида, светодиодные фары ECO LED. В интерьере – 10-дюймовый сенсорный дисплей с беспроводным подключением Android Auto и Apple Car Play, отделка салона тканевой обивкой в сочетании черного и серого цветов, пакет наружной персонализации Glossy Black, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски MARIEM, тд.

В комплектации FEEL цены следующие:

С двигателем 1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 – от 895 030 грн.

С бензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 и автоматической 8-ступенчатой КПП – от 1002330 грн.

С дизельным 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 стартует от 1047100 гривен.

Комплектация SHINE дополнительно оснащена: пакет «Безопасность», адаптивный дальний свет "High Beam Assist", подогрев передних и задних сидений, держатель для планшета, датчики парковки в переднем бампере, кресла повышенного комфорта Advanced Comfort, отделка салона Urban Gray, включающая сочетание ткани и эко-кожи, проекционный дисплей Head-Up, навигационная система IVI High digital, пакет наружной персонализации Silver Grey.

Для комплектации SHINE доступны два двигателя исключительно с автоматической коробкой передач:

С бензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 стартует с 1097420 гривен.

С дизельным двигателем 1.5 BlueHDi 130 S&S будет стоить вам от 1142190 гривен.

Для автомобиля предлагается следующие оборудование и опции: расширенный пакет Безопасность+, который включает в себя систему полуавтономного вождения Highway Integrated Assist, кожаную отделку сидений и электропривод настройки положения сидений, различные пакеты внешней персонализации.

С помощью фирменного приложения MyCitroёn (для смартфонов с операционной системой iOS и Android) владелец автомобиля может контролировать параметры авто и отслеживать важную информацию. Приложение включает в себя четыре основных раздела: "Статистика", "Мои поездки", "Обслуживание", "Автомобиль". С его помощью можно анализировать свои последние поездки, посмотреть дистанцию и расход топлива, отследить геолокацию автомобиля и тд.