У нового флагмана будут бензиновые моторы, но свою историю он начинает с версии плагин-гибрид.

Stellantis постепенно обновляет и расширяет модельные линейки своих брендов и вслед за Peugeot 508 и роскошным DS9, в Citroen появился новый флагман, который имеет целью конкуренцию с Mercedes E-Class, BMW 5 Series и Audi A6. К европейским дилерам новинка прибудет во второй половине 2021 года.

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Новый Citroen C5X по габаритам заметно больше кроссовера C5 Aircross – он на 300 миллиметров длиннее, но, при этом также на 185 миллиметров ниже. Длина C5 X составляет 4805 миллиметров, ширина – 1865, высота – 1640, колесная база – 2785 миллиметров.

Новинка имеет эффектный дизайн с ”острыми" светодиодными фарами, большие 19-дюймовые колеса и пластиковую защиту кузова по периметру. Клиренс производитель не называет, но говорит о “высшей позиции и лучшем обзоре по сравнению с обычными седанами”, отмечая, что высота колес составляет 720 миллиметров.

Фото: Citroen C5X / Citroen

Багажник C5X разработчики сравнивают с моделями в кузове универсал, так как, сложив спинки сидений можно увеличить его объем с 545 до 1640 литров.

Как ранее модели со словом Aircross в названии, новый C5X оборудован подвеской Citroen Advanced Comfort с тремя режимами работы, которая сглаживает почти все неровности дорожного покрытия. Технологическую поддержку водителю обеспечивают расширенный проекционный дисплей на лобовом стекле, 12-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса, который поддерживает голосовое управление и функцию персонализации виджетов, как на планшетах. Удобства в пользовании добавит беспроводная зарядка для смартфонов.

Среди технологий безопасности Citroen C5X значатся система полуавтономного вождения второго уровня, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и контроль полосы, мониторинг слепых зон дальнего действия, технология предупреждения столкновений при движении задним ходом, а также функция кругового обзора Top 360 Vision.

Для Citroen C5X предусмотрена целая линейка бензиновых моторов, однако на старте продаж новинка будет доступна с гибридной силовой установкой. Плагин-гибрид имеет отдачу 225 лошадиных сил и способен преодолевать на электротяге более 50 километров. Такой пробег позволит большинству владельцев не использовать ДВС для ежедневных поездок дом-работа. Максимальная скорость кросс-универсала составляет 135 километров в час.

Новый Citroen C5X прибудет к дилерам в Европе во второй половине 2021 года. Стоимость будет раскрыта ближе к тому времени.