У нового флагмана будуть бензинові мотори, але свою історію він розпочинає з версії плагін-гібрид.

Stellantis поступово оновлює і розширює модельні лінійки своїх брендів і слідом за Peugeot 508 та розкішним DS9, у Citroen з'явився новий флагман, який має на меті конкуренцію з Mercedes E-Class, BMW 5 Series та Audi A6. До європейських дилерів новинка прибуде в другій половині 2021 року.

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Новий Citroen C5X за габаритами помітно більший за кросовер C5 Aircross – він на 300 міліметрів довший, але, при цьому також на 185 міліметрів нижчий. Довжина C5 X становить 4805 міліметрів, ширина – 1865, висота – 1640, колісна база – 2785 міліметрів.

Новинка має ефектний дизайн з “гострими” світлодіодними фарами, великі 19-дюймові колеса та пластиковий захист кузову по периметру. Кліренс виробник не називає, однак говорить про “вищу позицію і кращий огляд, порівняно зі звичайними седанами”, зазначаючи, що висота коліс становить 720 міліметрів.

Фото: Citroen C5X / Citroen

Багажник C5 X розробники порівнюють з моделями в кузові універсал, оскільки, склавши спинки сидінь можна збільшити його обсяг із 545 до 1640 літрів.

Як раніше моделі зі словом Aircross у назві, новий C5X обладнаний підвіскою Citroen Advanced Comfort з трьома режимами роботи, яка згладжує майже всі нерівності дорожнього покриття. Технологічну підтримку водію забезпечують розширений проекційний дисплей на лобовому склі, 12-дюймовий екран інформаційно-розважального комплексу, який підтримує голосове управління і функцію персоналізації віджетів, як на планшетах. Зручності в користуванні додасть бездротова зарядка для смартфонів.

Серед технологій безпеки Citroen C5X значаться система напівавтономного водіння другого рівня, що включає адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go і контроль смуги, моніторинг сліпих зон дальньої дії, технологія попередження зіткнень при русі заднім ходом, а також функція кругового огляду Top 360 Vision.

Для Citroen C5X передбачено цілу лінійку бензинових моторів, однак на старті продажів новинка буде доступна з гібридною силовою установкою. Плагін-гібрид має віддачу 225 кінських сил і здатен долати на електротязі більше 50 кілометрів. Такий пробіг дозволить більшості власників не використовувати ДВЗ для щоденних поїздок дім-робота. Максимальна швидкість крос-універсала становить 135 кілометрів на годину.

Новий Citroen C5X прибуде до дилерів у Європі в другій половині 2021 року. Вартість буде розкрита ближче до того часу.