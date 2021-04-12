Нове виконання доступне для ліфтбека та універсала.

Виконання Sportline пропонується для багатьох моделей чеської марки, включаючи кросовери Karoq і Kodiaq, великий Superb і навіть електричний Enyaq iV. Ніколи раніше для Octavia такого набору опцій не пропонувалось. А тепер буде.

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Пакет Sportline для Skoda Octavia доступний в поєднанні з багатою комплектацією Style. У виконанні Sportline Skoda Octavia оснащується чорними легкосплавними колесами діаметром від 17 до 19 дюймів та чорним декором: переднім спойлером, гратами радіатора і шильдиками. У ліфтбека, до того ж, на дверках багажника встановлений ще й невеликий спойлер.

Виконання Sportline доступне для Octavia з бензиновими, дизельними і газовими двигунами, а також гібридною силовою установкою. Віддача агрегатів варіюється від 115 до 204 кінських сил. Топові версії мають повний привід.

В салоні з’явилось триспицеве кермо, замість двоспицевого, педалі з металевими накладками і спортивні передні крісла з інтегрованими підголівниками та оббивкою ThermoFlux, що забезпечує комфорт в жарку погоду.

За доплату автомобіль можна оснастити превентивними системами безпеки, центральними подушками безпеки між передніми сидіннями і адаптивними амортизаторами DCC.

Фото: Skoda Octavia Sportline / Skoda