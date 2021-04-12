Новое исполнение доступно для лифтбека и универсала.

Выполнение Sportline предлагается для многих моделей чешской марки, включая кроссоверы Karoq и Kodiaq, большой Superb и даже электрический Enyaq iV. Никогда раньше для Octavia такого набора опций не предлагалось. А теперь будет.

Смотрите также: Среднемоторный суперкар Skoda Octavia на платформе Honda NSX: видео

Пакет Sportline для Skoda Octavia доступен в сочетании с богатой комплектацией Style. В исполнении Sportline Skoda Octavia оснащается черными легкосплавными колесами диаметром от 17 до 19 дюймов и черным декором: передним спойлером, решеткой радиатора и шильдиками. У лифтбека, к тому же, на дверках багажника установлен еще и небольшой спойлер.

Выполнение Sportline доступно для Octavia с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, а также гибридной силовой установкой. Отдача агрегатов варьируется от 115 до 204 лошадиных сил. Топовые версии имеют полный привод.

В салоне появился трехспицевый руль, вместо двоспицевого, педали с металлическими накладками и спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками и обивкой ThermoFlux, что обеспечивает комфорт в жаркую погоду.

За доплату автомобиль можно оснастить превентивными системами безопасности, центральными подушками безопасности между передними сиденьями и адаптивными амортизаторами DCC.

Фото: Skoda Octavia Sportline / Skoda