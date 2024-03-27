Уже появилось первое изображение и зная подход Citroen к дизайну можно не сомневаться, что новинка будет стильной.

На тизерном снимке показали заднюю часть новой модели с заваленными задними стойками, покатой крышей и квадратными задними фонарями.

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На корме у Basalt есть небольшой спойлер, а на крыше - антенна-пловец. Модель будет относится к С-классу и в иерархии французской марки займет место на ступень выше C3 Aircross. Autocar India пишет, что на местном рынке новинка должна конкурировать с Tata Curvv.

С упомянутым C3 Aircross купе-кроссовер Basalt будет роднить не только модульная платформа CMP, но также некоторые кузовные панели (у моделей будет практически идентичное оформление передней части) и трансмиссия. Кроме того, оба кроссовера имеют одинаковый дорожный просвет - 175 миллиметров.

Autocar India предполагает, что Basalt будет лучше оснащен, чем C3 Aircross, что так и не завоевал популярность в Индии. Ему пророчат наружные зеркала с электроприводом, складывающиеся, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, светодиодные фары, запуск двигателя кнопкой и доступ в салон без ключа.

В спецификации для индийского рынка Basalt оснастят 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 113 лошадиных сил, который знаком с того же C3 Aircross. Пару ему составит механическая коробка или классический автомат. Со временем ожидается появление полностью электрической версии Basalt, но когда именно это произойдет, неизвестно.

27 марта Citroen полностью рассекретит дизайн Basalt, а в течение следующих месяцев расскажет о комплектациях и ценах. Продажи в Индии стартуют позже в этом году.