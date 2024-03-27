Вже з’явилось перше зображення й знаючи підхід Citroen до дизайну можна не сумніватись, що новинка буде стильною.

На тизерному знімку показали задню частину нової моделі із заваленими задніми стійками, похилим дахом та квадраними задніми ліхтарями.

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На кормі у Basalt є невеликий спойлер, а на даху - антена-плавець. Модель буде відноситься до С-класу і в ієрархії французької марки займе місце на щабель вище C3 Aircross. Autocar India пише, що на місцевому ринку новинка має конкурувати з Tata Curvv.

Зі згаданим C3 Aircross купе-кросовер Basalt буде ріднити не тільки модульна платформа CMP, але також деякі кузовні панелі (у моделей буде практично ідентичне оформлення передньої частини) і трансмісія. Крім того, обоє кросоверів мають однаковий дорожній просвіт — 175 міліметрів.

Autocar India передбачає, що Basalt буде краще оснащений, ніж C3 Aircross, що так і не завоював популярність в Індії. Йому пророкують зовнішні дзеркала з електроприводом, що складаються, клімат-контроль, круїз-контроль, бездротову зарядку для смартфона, світлодіодні фари, запуск двигуна кнопкою і доступ в салон без ключа.

У специфікації для індійського ринку Basalt оснастять 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 113 кінських сил, який знайомий з того ж C3 Aircross. Пару йому складе механічна коробка або класичний автомат. Згодом очікується поява повністю електричної версії Basalt, але коли саме це станеться, невідомо.

27 березня Citroen повністю розсекретить дизайн Basalt, а протягом наступних місяців розповість про комплектації та ціни. Продажі в Індії стартують пізніше цього року.