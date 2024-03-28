Citroen полностью рассекретил новое кросс-купе Basalt. Модель поступит в продажу в Индии во второй половине 2024 года.

Состоялся глобальный дебют Citroen Basalt – и хотя новинка носит приставку Vision, как концепт, французский автопроизводитель заявляет, что это готовый к серийному производству автомобиль.

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Он ориентирован на рынки Индии и Южной Америки, где поступит в продажу уже во второй половине этого года. В самой компании Basalt называют моделью, сочетающей спортивный характер купе, надежность кроссовера и комфорт седана.

Производить Basalt будут в Индии. В основе кросс-купе лежит та же платформа, на которой построен С3 Aircross, от последнего новинке также достался и 1,2-литровый турбомотор мощностью 110 лошадиных сил, работающий в паре с "механикой" или автоматом. Со временем появится и полностью электрическая версия - ее дебют ожидается в начале 2025 года.

Basalt относится к сегменту С-SUV и в иерархии французской марки займет место на ступень выше C3 Aircross, соответственно и стоить он будет дороже. Кроме того, он будет лучше оснащён: ожидается, что у него будут наружные зеркала с электроприводом, складывающиеся, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, светодиодные фары, запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ.

Издание Autocar India предполагает, что Citroen Basalt будут продавать примерно за 17-20 тысяч долларов. Главным конкурентом новинки на индийском рынке станет Tata Curvv.