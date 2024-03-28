Citroen повністю розсекретив нове крос-купе Basalt. Модель надійде у продаж в Індії у другій половині 2024 року.

Відбувся глобальний дебют Citroen Basalt – і хоча новинка носить приставку Vision, як концепт, французький автовиробник заявляє, що це готовий до серійного виробництва автомобіль.

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Він орієнтований на ринки Індії та Південної Америки, де надійде у продаж уже у другій половині цього року. У самій компанії Basalt називають моделлю, що поєднує спортивний характер купе, надійність кросовера і комфорт седана.

Вироблятимуть Basalt в Індії. В основі крос-купе лежить та ж платформа, на якій побудований С3 Aircross, від останнього новинці також дістався і 1,2-літровий турбомотор потужністю 110 кінських сил, що працює в парі з "механікою" або автоматом. Згодом з'явиться і повністю електрична версія — її дебют очікується на початку 2025 року.

Basalt відноситься до сегменту С-SUV і в ієрархії французької марки займе місце на щабель вище C3 Aircross, відповідно і коштуватиме він буде дорожче. Крім того, він буде краще оснащений: очікується, що у нього будуть зовнішні дзеркала з електроприводом, що складаються, клімат-контроль, круїз-контроль, бездротова зарядка для смартфона, світлодіодні фари, запуск двигуна кнопкою і безключовий доступ.

Видання Autocar India передбачає, що Citroen Basalt продаватимуть приблизно за 17-20 тисяч доларів. Головним конкурентом новинки на індійському ринку стане Tata Curvv.