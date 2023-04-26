Бренд Citroen представляет три новых модуля, разработанных специально и в соответствии с предпочтениями китайских клиентов: Cosy Capsule, Immersive Air, Wander Café.

Бренд Citroen продолжает развивать собственные идеи нового видения электрической мобильности, поэтому на Шанхайском Автосалоне показал новые надстройки-модули, разработанные под китайских потребителей. Из них модуль Immersive Air воплощен в физическом виде, модули Cosy Capsule и Wander Café разработаны в цифровом варианте.

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Бренд Citroen хочет снова изобрести идею городской мобильности, чтобы дать каждому человеку возможность использовать все преимущества современных мегаполисов, а не страдать от их неудобств. Чтобы достичь такой цели, необходимо сделать транспортный поток в городе более плавным и приятным, обеспечить пассажирам комфорт и свободу от стрессов. В конце концов все это помогает переосмыслить идею движения и дарит новые впечатления от транспорта.

Вместе с концепцией Citroen Autonomous Mobility Vision компания предлагает инновационную идею совместной автономной и экологически чистой мобильности, которая адаптируется к запросам клиентов и построена на принципе «открытого кода». Эта модель мобильности основана на ключевом принципе – сочетании основания в виде Citroen Skate и специальных функциональных надстроек-модулей. Таким образом, концепция Citroen Autonomous Mobility Vision подразумевает парк транспортных роботов на основе Citroen Skate, которые непрерывно передвигаются по городу и постоянно сочетаются с разнообразными уникальными модулями.

Итак, Citroen Skate – это средство и реальный конвейер мобильности. А надстройки-модули, прикрепленные к Citroen Skate, позволяют разным людям получать желаемый уникальный сервис и функциональность в нужное время. Поскольку больше не нужно сосредотачиваться на управлении, такое решение от Бренда Citroen еще дарит пользователям драгоценное время, чтобы наслаждаться впечатлениями во время путешествия.

Надстройки-модули разработаны по принципу «открытого кода». То есть, любая третья сторона может решить разработать свой совместимый модуль на основе технических характеристик платформы Citroen Skate. Таким образом, практически все желающие – частные пользователи или общины, органы государственной власти или компании – могут воспользоваться технологией Citroen Skate и создать собственный модуль-контейнер под свои запросы: перевозку людей или товаров, предоставление услуг. Так открывается новый спектр предоставления мобильных услуг: медицинские центры, перевозка грузов, доставка еды, мобильные места для чтения или тренажерные залы.

Модуль Cozy Capsule предлагает приятное личное путешествие для двух пассажиров. Когда ежедневные поездки на работу и работы становятся все более рутинными в современных мегаполисах, модуль Cozy Capsule максимизирует чувство расслабления во время вашей утренней поездки на работу и помогает успокоиться и отдохнуть при возвращении домой после напряженного рабочего дня. Дизайн этого модуля вдохновлен французскими парфюмерными флаконами: хрустальная наружная оболочка, расположенная на прочной основе, имеет полупрозрачную верхнюю часть и позволяет свободно проходить утреннему солнечному свету.

Внутри хрустальной оболочки находится мягкое сиденье с покрытием оранжевого цвета. Это комфортное основное сиденье дает возможность смены позиции тела: от стандартного положения сидя – вплоть до полного разложения на 180 градусов для горизонтального положения. Прекрасно проработанная эргономика и отделка покрытия «soft touch» олицетворяют наработки программы Advanced Comfort.

Модуль Immersive Air предлагает простор для нескольких пассажиров и имеет привлекательную овальную форму, пересеченную по центру вертикальной прямоугольной линией. Внешний дизайн модуля, с инновационным покрытием контрастной темной глазурью и металлическим искрящимся параметрическим декором, как бы воплощает словосочетание «высокотехнологичная привлекательность».

Тонированная двойная раздвижная стеклянная дверь и панорамное окно обеспечивают хороший баланс между обзорностью и конфиденциальностью. Пассажиры могут наслаждаться видами, слушая музыку, петь песни, играть в видеоигры, смотреть фильмы – для всех современных развлечений предусмотрен тонкий вертикальный прямоугольный дисплей.

Этот модуль переносит пассажиров в увлекательный мир развлечений сразу с первым шагом в салон. Максимальное впечатление от караоке и игр можно получить благодаря современным инновациям: фоновая подсветка сквозь многослойный декор, объемный звук с синхронизированной цифровой анимацией – все это усиливает общее ощущение погружения в мир развлечений. Дисплей с разрешением 4K, плавное декоративное освещение и микрофон на потолке мгновенно настраивают пассажиров к виртуозному артистическому выступлению перед друзьями. Цифровая анимация постоянно меняет динамическую и успокаивающую графику – в соответствии с воспроизводимой музыкой.

Модуль Wander Café – это настоящая капсула-кафе под открытым небом, которая предлагает двум пассажирам особый опыт дегустации холодных блюд и напитков во время поездки по городу. В отличие от двух других вышеописанных вариантов, модуль Wander Café открыт, он обеспечивает пассажирам приятное путешествие и позволяет наслаждаться легким городским бризом. Кроме того, он предлагает два места с почти круговым обзором на 360 градусов – отличный вариант получить приятные впечатления от путешествия и пейзажей вокруг, а также вкусных деликатесов.