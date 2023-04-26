Бренд Citroen представляє три нові модулі, розроблені спеціально та відповідно до вподобань китайських клієнтів: Cosy Capsule, Immersive Air, Wander Café.

Бренд Citroen продовжує розвивати власні ідеї нового бачення електричної мобільності, тому на Шанхайському Автосалоні показав нові надбудови-модулі, які були розроблені під китайських споживачів. З них модуль Immersive Air втілено у фізичному вигляді, модулі Cosy Capsule та Wander Café – розроблені у цифровому варіанті.

Також цікаво Citroen показав електрокросовер за $ 11 000

Бренд Citroen хоче заново винайти ідею міської мобільності, щоб дати кожній людині можливість використовувати всі переваги сучасних мегаполісів, а не страждати від їх незручностей. Аби досягти такої мети, необхідно зробити транспортний потік у місті більш плавним та приємним, забезпечити пасажирам комфорт та свободу від стресів. Зрештою, все це допомагає переосмислити ідею руху та дарує нові враження від транспорту.

Разом з концепцією Citroen Autonomous Mobility Vision, компанія пропонує інноваційну ідею спільної автономної та екологічно чистої мобільності, яка адаптується до запитів клієнтів та побудована на принципі «відкритого коду». Ця модель мобільності базується на ключовому принципі – поєднанню основи у вигляді Citroen Skate та спеціальних функціональних надбудов-модулів. Таким чином, концепція Citroen Autonomous Mobility Vision передбачає парк транспортних роботів на основі Citroen Skate, які безперервно пересуваються містом та постійно поєднуються з різноманітними унікальними модулями.

Отже, Citroen Skate – це засіб та справжній конвеєр мобільності. А надбудови-модулі, прикріплені до Citroen Skate, дозволяють різним людям отримувати бажаний унікальний сервіс та функціональність у потрібний час. Оскільки більше не потрібно зосереджуватися на керуванні, таке рішення від Бренду Citroen ще й дарує користувачам дорогоцінний час, щоб насолоджуватися враженнями під час подорожі.

Надбудови-модулі розроблені за принципом «відкритого коду». Тобто, будь-яка третя сторона може вирішити розробити власний сумісний модуль на основі технічних характеристик платформи Citroen Skate. Таким чином, практично всі бажаючі – приватні користувачі або громади, органи державної влади або компанії – можуть скористатися технологією Citroen Skate та створити власний модуль-контейнер під власні запити: перевезення людей або товарів, надання послуг. Так відкривається новий спектр надання мобільних послуг: медичні центри, перевезення вантажів, доставка їжі, мобільні місця для читання або тренажерні зали, ін.

Модуль Cozy Capsule пропонує приємну приватну подорож для двох пасажирів. Коли щоденні поїздки на роботу та з роботи стають все більш рутинними у сучасних мегаполісах, модуль Cozy Capsule максимізує відчуття розслаблення під час вашої ранкової поїздки на роботу та допомагає заспокоїтись й відпочити під час повернення додому після напруженого робочого дня. Дизайн цього модуля натхненний французькими парфумерними флаконами: кришталева зовнішня оболонка, що розташована на міцній основі, має напівпрозору верхню частину й дозоляє вільно проходити ранковому сонячному світлу.

Всередині кришталевої оболонки знаходиться м’яке сидіння з покриттям оранжевого кольору. Це комфортне основне сидіння дає можливість зміни позиції тіла: від стандартного положення сидячи – аж до повного розкладання на 180 градусів для горизонтального положення. Чудово опрацьована ергономіка та оздоблення з покриття «soft touch» втілюють напрацювання програми Advanced Comfort.

Модуль Immersive Air пропонує простір для кількох пасажирів та має привабливу овальну форму, що пересічена по центру вертикальною прямокутною лінією. Зовнішній дизайн модуля, з інноваційним покриттям контрастною темною глазур’ю та металевим іскристим параметричним декором, наче втілює словосполучення «високотехнологічна привабливість».

Тоновані подвійні розсувні скляні двері й панорамне вікно забезпечують гарний баланс між оглядовістю та конфіденційністю. Пасажири можуть насолоджуватися краєвидами, слухаючи музику, співати пісні, грати у відеоігри, дивитись фільми – для всіх сучасних розваг передбачений тонкий вертикальний прямокутний дисплей.

Цей модуль переносить пасажирів у захоплюючий світ розваг одразу з першим кроком у салон. Максимальне враження від караоке та ігор можна отримати завдяки сучасним інноваціям: фонове підсвічуванню крізь багатошаровий декор, об’ємний звук з синхронізованою цифровою анімацією – все це посилює загальне відчуття занурення у світ розваг. Дисплей з роздільною здатністю 4K, плавне декоративне освітлення та мікрофон на стелі миттєво налаштовують пасажирів до віртуозного артистичного виступу перед друзями. Цифрова анімація постійно змінює динамічну та заспокійливу графіку – відповідно до музики, яка зараз відтворюється.

Модуль Wander Café – це справжня капсула-кафе під відкритим небом, яка пропонує двом пасажирам особливий досвід дегустації холодних страв та напоїв під час подорожі містом. На відміну від двох інших вищеописаних варіантів, модуль Wander Café є відкритим, він забезпечує пасажирам приємну подорож та дозволяє насолоджуватись легким міським бризом. Крім того, він пропонує два місця з майже круговим оглядом на 360 градусів – чудовий варіант отримати приємні враження від подорожі та пейзажів навколо, а також від смачних делікатесів.