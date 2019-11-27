Ограниченный склад автомобилей распродается с выгодой в 20 тыс. грн.

Начиная с 25 ноября 2019 года модель CITROЁN C-Elysée можно приобрести с дополнительной 20 тыс. грн скидки. Такие условия действуют для автомобилей с бензиновыми двигателями и в комплектации FEEL. Эта комплектация оптимальная, с необходимым оснащением: система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, автоматизированный кондиционер, электрические стеклоподъемники на всех дверях, светодиодные (LED) дневные ходовые огни, подогрев передних сидений.

На выбор – два бензиновых двигателя. 1,2-литровый бензиновый мотор PureTech на 82 л.с. с механической коробкой передач обеспечивает низкий расход топлива: 4,9 л на 100 км в смешанном цикле, при этом его мощности вполне достаточно для обычных ежедневных поездок. Любителям динамичного драйва придется по душе вариант с мощным двигателем 1,6 VTi 115 МКП: разгон 0-100 км/ч за 9,4 секунды и максимальная скорость 188 км/ч – достойные показатели для моделей данного класса. В итоге с учетом выгоды CITROЁN C-Elysée 1,2 PureTech 82 МКПП FEEL можно купить от 284 100 грн., А CITROЁN C-Elysée 1,6 VTi 115 МКП FEEL - от 293 000 грн.

Напомним, что Citroen C4 вернется как электромобиль