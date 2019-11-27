Обмежений склад автомобілів розпродається з вигодою в 20 тис. грн.

Починаючи з 25 листопада 2019 року модель CITROЁN C-Elysée можна придбати з додатковою 20 тис. грн знижки. Такі умови діють для автомобілів з бензиновими двигунами і в комплектації FEEL. Ця комплектація оптимальна, з необхідним оснащенням: система стабілізації, фронтальні подушки безпеки, автоматизований кондиціонер, електричні склопідйомники на всіх дверях, світлодіодні (LED) денні ходові вогні, підігрів передніх сидінь.

На вибір – два бензинові двигуни. 1,2-літровий бензиновий мотор PureTech на 82 к.с. з механічною коробкою передач забезпечує низьку витрату палива: 4,9 л на 100 км в змішаному циклі, при цьому його потужності цілком достатньо для звичайних щоденних поїздок. Любителям динамічного драйву припаде до душі варіант з потужним двигуном 1,6 VTi 115 МКП: розгін 0-100 км / год за 9,4 секунди і максимальна швидкість 188 км / год - гідні показники для моделей даного класу. У підсумку з урахуванням вигоди CITROЁN C-Elysée 1,2 PureTech 82 МКПП FEEL можна купити від 284 100 грн., А CITROЁN C-Elysée 1,6 VTi 115 МКП FEEL - від 293 000 грн.

Нагадаємо, що Citroen C4 повернеться як електромобіль.