Разработчики обещают не просто игру, а настоящий симулятор, близкий к компьютерным и консольным Gran Turismo, Assetto Corsa и подобным. Релиз бета-версии запланирован на этот месяц.

Телефоны эволюционировали в смартфоны, для них начали создавать игры, по качеству не уступающих компьютерным. Не так давно для смартфонов начали выпускать дополнительные экраны и проекторы, которые позволяют увеличить изображение с тачскрина, а также джойстики для превращения коммуникационных гаджетов в полноценные игровые консоли. Настало время для следующего этапа – появления реалистичных гоночных симуляторов для смартфонов.

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Студия Codemasters, которую недавно приобрела компания-издатель Electronic Arts, анонсировала релиз игры под названием Racing Master. Бета-версия для iPhone и Android будет выпущена в марте этого года.

Сначала симулятор будет доступен для пользователей в Соединенных Штатах и Канаде, а после “обкатки” появится в мобильных магазинах App Store и Google Play Store во всем мире.

Симулятор разработан совместно с NetEase Games и использует технологию Codemasters EGO и движок Unreal 4. Разработчики обещают “гипер-реалистичные машины” из перечня таких брендов, как Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg и Aston Martin. Компания обещает представить сотни моделей, которые можно будет настраивать по внешнему виду до мельчайших деталей, включая “детали реального мира от ведущих производителей”.

Поскольку предполагается перенос гоночных симуляторов на мобильные устройства, Racing Master также предоставляет игрокам полный контроль над обращением с каждым автомобилем. Предполагается управление как наклоном устройства, так и прикосновением. Игра будет иметь режим мультиплей для нескольких игроков.