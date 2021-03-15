Розробники обіцяють не просто гру, а справжній симулятор, близький до комп'ютерних та консольних Gran Turismo, Assetto Corsa та подібних. Реліз бета-версії запланований на цей місяць.

Телефони еволюціонували у смартфони, для них почали створювати ігри, що в якості не поступаються комп’ютерним. Не так давно для смартфонів почали випускати додаткові екрани та проектори, які дозволяють збільшити зображення з тачскріну, а також джойстики для перетворення комунікаційних гаджетів на повноцінні ігрові консолі. Настав час для наступного етапу – появи реалістичних гоночних симуляторів для смартфонів.

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Студія Codemasters, яку нещодавно придбала компанія-видавець Electronic Arts, анонсувала реліз гри під назвою Racing Master. Бета-версія для iPhone та Android буде випущена цього березня.

Спочатку симулятор буде доступний для користувачів у Сполучених Штатах та Канаді, а після “обкатки” з’явиться у мобільних крамницях App Store та Google Play Store у всьому світі.

Симулятор розроблений спільно з NetEase Games і використовує технологію Codemasters EGO та движок Unreal 4. Розробники обіцяють “гіперреалістичні машини” із переліку таких брендів, як Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg та Aston Martin. Компанія обіцяє представити сотні моделей, які можна буде налаштовувати за зовнішнім виглядом до найдрібніших деталей, включаючи “деталі реального світу від провідних виробників”.

Оскільки передбачається перенесення гоночних симуляторів на мобільні пристрої, Racing Master також надає гравцям повний контроль над поводженням з кожним автомобілем. Передбачається управління як нахилом пристрою, так і дотиком. Гра матиме режим мультиплей для кількох гравців.