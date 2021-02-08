С многочисленными проблемами надежности, но очень преданными последователями, Tesla заняла первое место в рейтинге удовлетворенности владельцев среди 27 брендов.

В последнем исследовании аналитиков Consumer Reports представлены бренды и модели, владельцы которых довольны своими машинами.

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Основные моменты удовлетворения владельцев

Автоэлектроника

Медленно реагирующие, нестабильные и слишком сложные информационно-развлекательные системы продолжают оставаться проблемой для владельцев некоторых традиционно любимых и высокопроизводительных роскошных автомобилей и марок. По результатам опроса об удовлетворенности своими информационно-развлекательными системами, две модели от Lexus, две от Infiniti и одна от Acura заняли пять низших мест в этой категории.

Трехрядные внедорожники

Битва среди автопроизводителей за изготовление лучшей версии этих семейных автоперевозчиков была особенно напряженной в последние годы. Но что касается комфорта в салоне, респонденты сообщили, что они чуть больше довольны моделями в менее дорогой категории машин, таких как Kia Telluride, чем теми, которые считаются “роскошными”, как Volvo XC90. Все внедорожники с тремя рядами кресел оценили на средний уровень или выше по комфорту, но покупателям следует подумать, действительно ли стоит тратить лишние деньги – в среднем около 20 000 долларов – на не очень значительные улучшения.

Самые медленные бренды

На вершине списка оказалась Tesla, а первую четверку сформировали исключительно американские бренды – Lincoln, Ram и Chrysler. Они опередили такие марки, как Porsche, Lexus. Респонденты готовы купить следующий автомобиль того же бренда.

Общий рейтинг удовлетворенности владельцев своими машинами по брендам: