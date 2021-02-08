З численими проблемами надійності, але дуже відданими послідовниками, Tesla посіла перше місце у рейтингу задоволеності власників серед 27 брендів.

В останньому дослідженні аналітиків Consumer Reports представлено бренди і моделі, власники яких задоволені своїми машинами.

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Основні моменти задоволення власників

Автоелектроніка

Повільно реагуючі, нестабільні та надто складні інформаційно-розважальні системи продовжують залишатися проблемою для власників деяких традиційно улюблених та високопродуктивних розкішних автомобілів та марок. За результатами опитування про задоволеність своїми інформаційно-розважальними системами, дві моделі від Lexus, дві від Infiniti та одна від Acura зайняли п’ять нижчих місць у цій категорії.

Трирядні позашляховики

Битва серед автовиробників за виготовлення найкращої версії цих сімейних автоперевізників була особливо напруженою в останні роки. Але що стосується комфорту в салоні, респонденти повідомили, що вони трохи більше задоволені моделями в менш дорогій категорії машин, таких як Kia Telluride, ніж тими, що вважаються “розкішними”, як Volvo XC90. Усі позашляховики з трьома рядами крісел оцінили на середній рівень чи вище за комфортом, але покупцям слід подумати, чи дійсно варто витрачати зайві гроші – в середньому близько 20 000 доларів – на не дуже значні покращення.

Найзадовільніші бренди

На вершині списку опинилась Tesla, а першу четвірку сформували виключно американські бренди – Lincoln, Ram та Chrysler. Вони випередили такі марки, як Porsche, Lexus. Респонденти готові купити наступний автомобіль того ж бренду.

Загальний рейтинг задоволеності власників своїми машинами за брендами: