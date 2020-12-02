Чемпион получил результаты тестирования на вирус накануне этапа Гран-при Сахира и сообщил, что не сможет принять участие в гонках.

Нынешний сезон Формула 1 выдался чрезвычайно драматичным, как и сам год. Несколько дней назад на этапе в Бахрейне произошла авария Ромена Грожана, вслед за ним Лэнс Стролла перевернулся на болиде Racing Point, сразу после старта, а теперь звездный пилот и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон получил положительный тест на COVID-19.

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Согласно официальному протоколу, Хэмилтон должен оставаться в изоляции, что означает невозможность участия в гонках в ближайшие выходные. Команда уже ищет ему замену. Учитывая непобедимость Хэмилтона, в последние годы, равнозначной замены ему не найти, а лучшим решением для команды будет пилот, который обеспечит наименьшее потерю баллов.

"На прошлой неделе Льюис тестировался трижды и каждый раз показывал отрицательный результат, последний из которых был в воскресенье днем ​​на Международной трассе Бахрейна, в рамках стандартной программы испытаний гоночных выходных. Однако он проснулся в понедельник утром с легкими симптомами, и в то же время ему сообщили, что контакт до прибытия в Бахрейн впоследствии дал положительные результаты. Поэтому Льюис провел дальнейшие тесты и получил положительный результат. Это было подтверждено повторным тестом", – говорится в официальном пресс-релизе команды Mercedes-AMG Petronas.

Резервный пилот Mercedes Стоффела Вандурн, который сейчас тестирует Формулу Е в Валенсии, безусловно, является одним из первых кандидатов на замену Хэмилтон. Другим вариантом является продвижение Джорджа Рассела из команды Williams или привлечения Нико Хюлькенберга.

Несмотря на то, что Хэмилтон не сможет добавить больше побед в свою коллекцию, находясь в карантине, он уже владеет 7-м чемпионским титулом и может спокойно выздоравливать.