Чемпіон отримав результати тестування на вірус напередодні етапу Гранпрі Сахір і повідомив, що не зможе взяти участь у перегонах.

Цьогорічний сезон Формула 1 видався надзвичайно драматичним, як і сам рік. Кілька днів тому на етапі в Бахрейні трапилась аварія Ромена Грожана, слідом Ленс Стролл перекинувся на боліді Racing Point, одразу після старту, а тепер зірковий пілот і семикратний чемпіон світу Льюїс Хемілтон отримав позитивний тест на COVID-19.

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Згідно з офіційним протоколом, Хемілтон має залишатись в ізоляції, що означає неможливість участі у гонках у найближчі вихідні. Команда вже шукає йому заміну. Зважаючи на непереможність Хемілтона, протягом останніх років, рівнозначної заміни для нього не знайти, а кращим рішенням для команди буде пілот, котрий забезпечить найменшу втрату балів.

“Минулого тижня Льюїс тестувався тричі і щоразу повертав негативний результат, останній з яких був у неділю вдень на Міжнародній трасі Бахрейну, в рамках стандартної програми випробувань гоночних вихідних. Однак він прокинувся в понеділок вранці з легкими симптомами, і в той же час йому повідомили, що контакт до прибуття в Бахрейн згодом дав позитивні результати. Тому Льюїс провів подальший тест і повернув позитивний результат. Це було підтверджено повторним тестом”, – йдеться в офіційному прес-релізі команди Mercedes-AMG Petronas.

Резервний пілот Mercedes Стоффель Вандурн, який зараз тестує Формулу Е у Валенсії, безумовно, є одним з перших кандидатів на заміну Хемілтон. Іншим варіантом є просування Джорджа Рассела з команди Williams або залучення Ніко Хюлькенберга.

Незважаючи на те, що Хемілтон не зможе додати більше перемог у свою колекцію, перебуваючи в карантині, він вже має 7-й чемпіонський титул і може спокійно одужувати.