Ателье JE Design превратило кроссовер Cupra Formentor во внедорожник. Это уже не первый автомобиль ателье, но первый на базе модели Cupra.

Расширители крыльев получили грубую текстурированную поверхность, что соответствует порогам, спойлеру и нижней части бамперов. Кроме того, крылья крепятся к кузову с помощью видимых болтов, что придает автомобилю брутальности.

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Cupra Formentor All Terrain оснащен 18-дюймовыми колесами, "обутыми" во внедорожные шины Yokohama, а дополняют их проставки, чтобы соответствовать расширенным аркам. Что еще важнее, дорожный просвет увеличился на 30 мм благодаря лифт-комплекту подвески.

Дополнительно кроссовер получил багажник на крыше с двумя светодиодными планками, а диффузор можно легко демонтировать, что позволяет использовать прицепное устройство.