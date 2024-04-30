Ательє JE Design перетворило кросовер Cupra Formentor на позашляховик. Це вже не перший автомобіль ательє, але перший на базі моделі Cupra.

Розширювачі крил отримали грубу текстуровану поверхню, що відповідає порогам, спойлеру та нижній частині бамперів. Крім того, крила кріпляться до кузова за допомогою видимих болтів, що надає автомобілю брутальності.

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Cupra Formentor All Terrain оснащений 18-дюймовими колесами, «взутими» у позашляхові шини Yokohama, а доповнюють їх проставки, щоб відповідати розширеним аркам. Що ще важливіше, дорожній просвіт збільшився на 30 мм завдяки ліфт-комплекту підвіски.

Додатково кросовер отримав багажник на даху з двома світлодіодними планками, а дифузор можна легко демонтувати, що дозволяє використовувати причіпний пристрій.