Изящный двухдверный спортивный автомобиль можно настроить в метавселенной Cupra.

Cupra, являющаяся дочерним брендом SEAT, представила цифровой двухдверный концепт-кар, известный как DarkRebel, намекающий на возможную полностью электрическую модель Halo. Она может стать реальностью в следующее десятилетие.

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Предварительно представленный в форме голограммы во время дебюта настоящего Cupra Tavascan, DarkRebel можно исследовать и настраивать через Metahype, которое является пространством Cupra в метавселенной.

«После 5 лет создания бренда CUPRA в современном мире пора подумать о следующем шаге. Наша следующая мечта. CUPRA DarkRebel – это окончательная интерпретация нашего видения», – сказал Уэйн Гриффитс, генеральный директор Cupra.

И это поразительный автомобиль с острыми линиями и агрессивным лицом, сочетающий пропорции спортивного автомобиля с кузовом шутинг-брейк. Длинный капот и кабина, смещенная к задней части кузова, также играют немаловажную роль в том, чтобы концепт выглядел как классический спортивный автомобиль.

Кроме того, чтобы подчеркнуть спортивный характер концепта, есть центральная позвоночная часть, соединяющая переднюю и заднюю части DarkRebel, в результате чего внешний вид выглядит похож на топливные Bugatti Veyron и Chiron.

Согласно официальному пресс-релизу, внутри нового транспортного средства только с цифровым управлением есть «прогрессивные» ковшеобразные сиденья и «прогрессивный руль и рычаг переключения передач, соединяющих человека и машину в одном».

Другими словами, он был создан для удовлетворения как геймеров, так и водителей, и, учитывая присутствие метамира, более чем вероятно, что он был разработан для людей младше 30 лет.

Говоря о метавселенной, согласно пресс-релизу, так называемый Hyper Configurator от Cupra предлагает три среды, в которых пользователи могут трансформировать концепцию по своему вкусу:

- экспоненциальный квадрат: где племя Cupra может ощутить сырую ценность дизайна CUPRA;

- экспоненциальный куб: где вы получаете мягкое место для мира гонок;

- Экспоненциальная бесконечность: высокий уровень экспоненциальности отсоединяется от реальности и охватывает фантастическую, потустороннюю и сюрреалистическую вселенную без ограничений физического мира.

Все это звучит очень футуристично, но учитывая впечатляющий послужной список бренда, который когда-то был лишь спортивным уровнем комплектации для моделей SEAT, мы могли бы просто увидеть эту вещь, превращенную в что-то готовое к дороге, хотя и с более скромным дизайном.

Что касается спецификаций, Cupra не сказала ни слова о трансмиссии, но, глядя, как DarkRebel однажды может материализоваться как ореол автомобиля бренда, мы можем ожидать полного привода и большей мощности, чем недавно представленный Cupra Tavascan VZ, который может похвастаться 250 кВт (335 лошадиных сил) и 679 Ньютон-метров крутящего момента.