Испанский премиум-бренд CUPRA отпраздновал четвертую годовщину громкими заявлениями и созданием виртуальной метавселенной. Это произошло на специальном онлайн-мероприятии, где посетители создавали свои аватары на новой общей платформе в метавселенной Metahype.

"Наше 4-летие имеет особое значение. Планы на 2022 год – удвоение наших продаж, удвоить оборот и удвоить нашу сеть дилеров. Вот почему мы называем нашу амбицию CUPRA2", – сказал Уэйн Гриффитс, генеральный директор CUPRA.

Также глава CUPRA заявил о намерении выпустить еще две новинки, однако никаких подробностей не сообщил.

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Виртуальное пространство MetaHype.com создано для взаимодействия с другими брендами, стартапами, создателями разного контента, стриммерами и простыми пользователями, которые получат красочные аватары.

Еще одно направление развития – игры. В этом году CUPRA представит гоночный симулятор Cupra2 Experience, объединяющий возможности реального и виртуального миров.