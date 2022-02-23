Іспанський преміум-бренд CUPRA відсвяткував четверту річницю гучними заявами та створенням віртуального метавсесвіту. Це відбулось на спеціальному онлайн-заході, де відвідувачі створювали свої аватари в новій спільної платформи в метавсесвіті Metahype.

"Наше 4-річчя має особливе значення. Плани на 2022 рік – подвоєння наших продажів, подвоїти оборот та подвоїти нашу мережу дилерів. Ось чому ми називаємо нашу амбіцію CUPRA2", – сказав Вейн Гріффітс, генеральний директор CUPRA.

Також очільник CUPRA заявив про намір випустити ще дві новинки, однак ніяких подробиць не повідомив.

Варто почитати тест-драйв CUPRA Formentor

Віртуальний простір MetaHype.com створений для взаємодії з іншими брендами, стартапами, творцями різного контенту, стримерами та простими користувачами, які отримають барвисті аватари.

Ще один напрямок розвитку – ігри. Цього року CUPRA представить гоночний симулятор Cupra2 Experience, який поєднує можливості реального та віртуального світів.