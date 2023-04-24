Витончений дводверний спортивний автомобіль можна налаштувати в метавсесвіті Cupra.

Cupra, яка є дочірнім брендом SEAT, представила цифровий дводверний концепт-кар, відомий як DarkRebel, який натякає на можливу повністю електричну модель Halo. Вона може стати реальністю в наступне десятиліття.

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Попередньо представлений у формі голограми під час дебюту справжнього Cupra Tavascan, DarkRebel можна досліджувати та налаштовувати через Metahype, який є простором Cupra у метавсесвіті.

«Після 5 років створення бренду CUPRA в сучасному світі настав час подумати про наступний крок. Наша наступна мрія. CUPRA DarkRebel — це остаточна інтерпретація нашого бачення», — сказав Уейн Гріффітс, генеральний директор Cupra.

І це справді вражаючий автомобіль із гострими лініями та агресивним обличчям, що поєднує пропорції спортивного автомобіля з кузовом шутинг-брейк. Довгий капот і кабіна, зміщена до задньої частини кузова, також відіграють важливу роль у тому, щоб концепт виглядав як класичний спортивний автомобіль.

Крім того, щоб підкреслити спортивний характер концепту, є центральна хребетна частина, яка з’єднує передню та задню частини DarkRebel, у результаті чого зовнішній вигляд виглядає схожим на паливні Bugatti Veyron та Chiron.

Згідно з офіційним прес-релізом, усередині нового транспортного засобу лише з цифровим керуванням є «прогресивні» ковшеподібні сидіння та «прогресивне кермо та важіль перемикання передач, які з’єднують людину та машину в одному».

Іншими словами, він був створений для задоволення як геймерів, так і водіїв, і, враховуючи присутність метавсесвіту, більш ніж імовірно, що він був розроблений для людей молодше 30 років.

Говорячи про метавсесвіт, згідно з прес-релізом, так званий Hyper Configurator від Cupra пропонує три середовища, в яких користувачі можуть трансформувати концепцію на свій смак:

- Експоненціальний квадрат: де плем'я Cupra може відчути сиру цінність дизайну CUPRA;

- Експоненціальний куб: де ви отримуєте м'яке місце для світу гонок;

- Експоненційна нескінченність: найвищий рівень експоненціальності від’єднується від реальності та охоплює фантастичний, потойбічний та сюрреалістичний всесвіт без обмежень фізичного світу.

Все це звучить дуже футуристично, але враховуючи вражаючий послужний список бренду, який колись був лише спортивним рівнем комплектації для моделей SEAT, ми могли б просто побачити цю річ, перетворену на щось готове до дороги, хоча й із набагато скромнішим дизайном.

Що стосується специфікацій, Cupra не сказала жодного слова про трансмісію, але, дивлячись, як DarkRebel одного разу може матеріалізуватися як ореол автомобіля бренду, ми можемо очікувати повного приводу та більшої потужності, ніж нещодавно представлений Cupra Tavascan VZ, який може похвалитися 250 кВт (335 кінських сил) і 679 Ньютон-метрів крутного моменту.