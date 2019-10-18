Покупая зимнюю одежду, мы совсем не задумываемся о том, что в один не самый лучший день она может спасти нам жизнь. Эксперты подсчитали, как яркие и светлые тона влияют на вероятность ДТП с участием пешеходов.

В осенне-зимний сезон – да и летом в непогоду – за окнами автомобиля преобладают серые тона. С другой стороны, у большинства из нас зимняя верхняя одежда именно черная или темная, что в эпоху повсеместного распространения автоматических стильных машин, кстати, можно считать скорее традицией, чем вопросом моды или практичности.

Старое американское фото иллюстрирует важность цвета одежды для заметности перехода: на нижнем кадре малыш тоже есть.

Вот и получается, что темная одежда на темно-сером фоне осенних ландшафтов превращает любого человека в такого себе невидимку. А быстро наступающие сумерки усугубляют опасность, ведь световой день в холодный сезон короткий.

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При этом далеко не все из нас ходят и ездят исключительно по улицам с ярко горящими фонарями. Да собственно говоря, почти каждому водителю бОльшую часть своих поездок приходится полагаться на собственные фары, а не на уличное освещение. Наверняка каждый из водителей может вспомнить случаи, когда луч ближнего света лишь в последний момент выхватывал из мрака фигуру пешехода, так что на торможение или объезд оставался минимум времени.

Первостепенное значение имеет цвет одежды, причем в значительной мере – ее нижней части, которая прежде всего попадает в луч ближнего света фар.

И всегда этот “счастливчик” – то ли шагающий по краю асфальта, то ли перебегающий дорогу, то ли только намеревающегося это сделать – был одет во что-то темное. Потому что будь он одет в светлое и яркое, ситуация не была бы столь памятной: издалека заметного человека можно без проблем объехать или на крайний случай - затормозить.

Между тем, фигура в черной одежде четко различима в свете фар на расстоянии 15 - 20 метров, при том что тормозной путь с городских скоростей 50-60 км/ч никак не меньше тех же 20 м! Интересно, что луч ближнего света примерно вдвое длиннее (см. инфографику) этой цифры, но согласно результатам зарубежных исследований, это мало влияет на заметность “пешехода в черном” на общем темном фоне городских сооружений, обочины и лишенной листвы растительности.

Порой даже уличные фонари и фары попутного транспорта не помогают заметить пешехода в темной одежде: чередующиеся пятна света и темноты мешают идентифицировать объекты.

Включенный дальний свет намного улучшает видимость, но беда как раз в том, что в этом режиме фар мы ездим намного реже – во всяком случае, есди говорить о городе. Имейте это в виду, если вы или ваши близкие постоянно участвуют в дорожном движении в роли пешеходов.

Итак, вы (или ваши близкие) находитесь в группе риска, и вам стоит подумать о яркой одежде, если:

вам приходится в темноте переходить скоростную трассу;

вам нужно часто переходить улицу с оживленным многополосным движением;

ваш пеший маршрут проходит по обочине дороги или улице без тротуара, и неважно, имеется ли на ней уличное освещение или нет;

ваша работа связана с пребыванием на обочине дорог или на улицах в любое время суток (уборка улиц, разгрузка-погрузка, доставка товаров, ремонт техники и дорожной инфраструктуры).

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Более всего вопрос заметности актуален для детей, ведь они склонны чаще нарушать ПДД. Два самых распространенных “пешеходных” нарушения характерны как раз для детей: переход дороги в неположенном месте и неожиданно появление на проезжей части из-за припаркованных машин, деревьев, строений. Поэтому именно детская одежда зимой должна быть яркой.

Многие школьники идут в школу или домой с уроков в темое время; для них будут очень полезны светоотражающие элементы одежды или аксессуары-подвески.

Светоотражающие элементы (фликеры) – брелоки, нашивки или различного рода липучки снижают риск наезда в 6 – 8 раз. Человек с таким катафотом заметен со 100 – 150 метров. В нескольких странах их ношение обязательно.

В условиях столь высокой аварийности на дорогах, какая имеет место в Украине, школьникам желательно иметь на себе те или иные светоотражающие элементы.

Рекомендация Авто24

Вопрос цвета одежды в самом деле очень серьезный, ведь от него может зависеть наша безопасность. Но если выбирать одежду по цвету возможности нет, рекомендуем пойти по другому пути – купите в интернете, на рынке или в промтоварном супермаркете светоотражающие фликеры. Эти брелоки, нашивки, “липучки” или пружинистые полоски для одевания на руку эффективно отражают свет фар даже в режиме “ближнего”, и при использовании темноте они могут быть более целесообразны, чем яркая одежда. Не зря ведь в некоторых странах ПДД обязывают пешеходов надевать яркие светоотражающие жилеты при движении по обочинам загородных дорог.

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