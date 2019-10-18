Купуючи зимовий одяг, ми зовсім не замислюємося про те, що в один не найкращий день він може врятувати нам життя. Експерти підрахували, як яскраві і світлі тони впливають на ймовірність ДТП за участю пішоходів.

За нашого клімату в осінньо-зимовий сезон – та й влітку в негоду – за вікнами автомобіля переважають сірі тони. З іншого боку, у більшості з нас зимовий верхній одяг саме чорний або темний, що в епоху повсюдного поширення автоматичних стильних машин, до речі, можна вважати швидше традицією, ніж питанням моди або практичності.

Старе американське фото ілюструє важливість кольору одягу для помітності пішохода: на нижньому кадрі малюк теж є.

Ось і виходить, що темний одяг на темно-сірому тлі осінніх ландшафтів перетворює будь-яку людину в такого собі невидимку. А швидко наступаючі сутінки посилюють небезпеку, адже світловий день в холодний сезон короткий.

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При цьому далеко не всі з нас ходять і їздять виключно вулицями з яскравими ліхтарями. Та власне кажучи, майже кожному водієві більшу частину своїх поїздок доводиться покладатися на власні фари, а не на вуличне освітлення. Напевно кожен з водіїв може згадати випадки, коли промінь ближнього світла лише в останній момент вихоплював з мороку фігуру пішохода, так що на гальмування або об'їзд залишалось мінімум часу.

Першорядне значення має колір одягу, причому в значній мірі – його нижньої частини, яка перш за все потрапляє в промінь ближнього світла фар.

І завжди цей “щасливчик” – чи то крокуючий по краю асфальту, чи то перебігаючий дорогу, чи то тільки маючий намір це зробити – був одягнений у щось темне. Тому що, якщо він був би одягнений в світле і яскраве, ситуація не була б настільки пам'ятною: здалеку помітну людину можна без проблем об'їхати або на крайній випадок – загальмувати.

Між тим, фігура в чорному одязі чітко помітна у світлі фар на відстані 15-20 метрів, при тому, що гальмівний шлях з міських швидкостей 50-60 км/год ніяк не менше тих ж самих 20 м! Цікаво, що промінь ближнього світла приблизно вдвічі довший (див. інфографіку) за цю цифру, але згідно з результатами зарубіжних досліджень, це мало впливає на помітність “пішохода у чорному” на загальному темному тлі міських споруд, узбіччя і позбавленої листя рослинності.

Часом навіть вуличні ліхтарі і фари попутного транспорту не допомагають помітити пішохода в темному одязі: плями світла та темряви, чергуючись, заважають ідентифікувати об'єкти.

Включене дальнє світло набагато покращує видимість, але біда якраз в тому, що в цьому режимі фар ми їздимо набагато рідше – у всякому разі, якщо говорити про місто. Майте це на увазі, якщо ви або ваші близькі постійно беруть участь в дорожньому русі в ролі пішоходів.

Отже, ви (або ваші близькі) перебуваєте в групі ризику і вам варто подумати про яскравий одяг, якщо:

вам доводиться в темряві переходити швидкісну трасу;

вам потрібно часто переходити вулицю з жвавим багатосмуговим рухом;

ваш піший маршрут проходить по узбіччю дороги або вулиці без тротуару, і неважливо, чи є на ній вуличне освітлення чи ні;

ваша робота пов'язана з перебуванням на узбіччі доріг або на вулицях в будь-який час доби (прибирання вулиць, розвантаження, доставка товарів, ремонт техніки та дорожньої інфраструктури).

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Найбільше питання помітності актуальне для дітей, адже вони схильні частіше порушувати ПДР. Два найпоширеніших “пішохідних” порушення характерні якраз для дітей: перехід дороги в недозволеному місці і несподівана поява на проїжджій частині з-за припаркованих машин, дерев, будівель. Тому саме дитячий одяг взимку повинен бути яскравим.

Багато школярів йдуть в школу або додому з уроків в темний час; для них будуть дуже корисні світловідбиваючі елементи одягу або аксесуари-підвіски.

Світловідбиваючі елементи (флікери) – брелоки, нашивки або різного роду липучки знижують ризик наїзду в 6-8 разів. Людина з таким катафотом помітна зі 100-150 метрів. У декількох країнах їх носіння обов'язкове.

В умовах такої високої аварійності на дорогах, яка має місце в Україні, школярам бажано мати на собі ті чи інші світловідбиваючі елементи.

Рекомендація Авто24

Питання кольору одягу справді дуже серйозне, адже від нього може залежати наша безпека. Але якщо вибирати одяг за кольором можливості немає, радимо піти іншим шляхом – купіть в інтернеті, на ринку або в промтоварному супермаркеті світловідбиваючі флікери для темной пори доби. Ці брелоки, нашивки, “липучки” або пружинисті смужки для одягання на руку ефективно відбивають світло фар навіть в режимі “ближнього”. При використанні в темряві вони можуть бути більш доцільні, ніж яскравий одяг. Не дарма ж в деяких країнах ПДР зобов'язують пішоходів надягати яскраві світловідбиваючі жилети при русі узбіччями заміських доріг.

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