Компьютерный мультиплеер Cyberpunk 2077 обещает стать настоящим вызовом для легендарной серии GTA. В преддверии официального выпуска игры в продажу разработчики раскрыли некоторые подробности о транспорте в игре. И он захватывающий.

Руины технократического мира новой игры являются также отражением мира кинокартины "Матрица 4". Оба проекта связаны еще и через актера Киану Ривза.

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Студия CD Projekt RED провела четвертый выпуск онлайн-передачи Night City Wire, в котором раскрыла свежие подробности о ролевом боевике Cyberpunk 2077. Транспорт будет важной составляющей игры, и уже сейчас можно познакомиться с детально прорисованными автомобилями и мотоциклами “мрачного будущего”. Скриншоты от разработчиков демонстрируют три десятка различных машин и мотоциклов; транспорт поделен на несколько категорий: эконом-класс, представительский, спецтранспорт (грузовики и танки), спорткары и гиперкары.

Единственным автомобилем из реального мира, знакомого нам сегодня, в Cyberpunk 2077 является Porsche 911 Turbo образца 1977 года. По игровому сюжету, этот автомобиль принадлежит главному герою-солисту группы Samurai Джонни Сильверхэнду, роль которого исполнил Киану Ривз.

Cyberpunk 2077 доступен на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia с сегодняшнего дня, 19 ноября 2020 года. Позже появятся версии игры для консолей следующего поколения.