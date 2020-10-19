Комп'ютерний мультиплеєр Cyberpunk 2077 обіцяє стати справжнім викликом для легендарної серії GTA. Напередодні офіційного випуску гри у продаж, розробники розкрили деякі подробиці про транспорт у грі. І він захоплюючий.

Руїни технократичного світу нової гри є також відображенням світу кінокартини "Матриця 4". Обидва проекти пов'язані ще й через актора Кіану Рівза.

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Студія CD Projekt RED провела четвертий випуск онлайн-передачі Night City Wire, в якому розкрила свіжі подробиці про рольовий бойовик Cyberpunk 2077. Транспорт буде важливою складовою гри і вже зараз можна познайомитись з детально промальованими автомобілями і мотоциклами “похмурого майбутнього”. Скріншоти від розробників демонструють три десятки різних машин і мотоциклів; транспорт поділений на кілька категорій: економ-клас, представницький, спецтранспорт (вантажівки і танки), спорткари і гіперкари.



Єдиним автомобілем з реального світу, знайомого нам сьогодні, у Cyberpunk 2077 є Porsche 911 Turbo зразка 1977 року. За ігровим сюжетом, цей автомобіль належить головному герою – солісту гурту Samurai Джонні Сільверхенду, роль якого виконав Кіану Рівз.



Cyberpunk 2077 доступний на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now і Google Stadia з сьогоднішнього дня, 19 листопада 2020 року. Пізніше з'являться версії гри для консолей наступного покоління.