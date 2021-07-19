Испанская фирма Camperiz превратила практичный Dokker в недорогой и функциональный кемпер. Стоит такой дом на колесах от 19 995 евро.

Dokker со специальным снаряжением от Camperiz имеет все необходимое для того, чтобы обеспечить пару путешественников комфортом цивилизации в самом отдаленном уголке планеты. И при этом стоит не дорого, по сравнению с большинством кемперов.

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Модифицированный автомобиль оборудован двуспальной кроватью, кухней с плитой, раковиной, ящиками для посуды, 30-литровым холодильником, переносным биотуалетом и 25-литровой емкостью для чистой воды. А еще есть занавески на окнах. Если путешественников больше двух, спальное пространство можно расширить с помощью опционной палатки на крышу. Все это умещается в автомобиле с габаритами 4363/2004/2499 мм.

Напомним, что автомобили Dacia в Украине продаются под маркой Renault. Производство модели Dokker заканчивается, а на смену ей приходит новый микровэн Renault Express. Сейчас на нашем рынке представлены сразу обе модели, причем Dokker предлагается в грузовом и пассажирском исполнениях. Коммерческий фургончик Dokker Van стоит от 347 900 гривен, пассажирский Dokker – от 421 000 гривен, а новые Express обойдутся от 338 600 гривен за грузовую модель и 405 300 гривен – за пассажирскую.

Фото: кемпер Dacia Dokker от Camperiz / Camperiz