Іспанська фірма Camperiz перетворила практичний Dokker на недорогий і функціональний кемпер. Коштує такий дім на колесах від 19 995 євро.

Dokker зі спеціальним спорядженням від Camperiz має усе необхідне для того, щоб забезпечити пару мандрівників комфортом цивілізації у найвіддаленішому куточку планети. І при цьому коштує не дорого, порівняно із більшістю кемпреів.

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Модифікований автомобіль обладнаний двоспальним ліжком, кухнею з плитою, раковиною, ящиками для посуду, 30-літровим холодильником, переносним біотуалетом та 25-літровою ємністю для чистої води. А ще є фіранки на вікнах. Якщо мандрівників більше двох, спальний простір можна розширити за допомогою опційного намету на дах. Усе це вміщується в автомобілі з габаритами 4363/2004/2499 мм.

Нагадаємо, що автомобілі Dacia в Україні продаються під маркою Renault. Виробництво моделі Dokker закінчується, а на зміну їй приходить новий мікровен Renault Express. Наразі на нашому ринку представлено одразу обидві моделі, причому Dokker пропонується у вантажному та пасажирському виконаннях. Комерційний фургончик Dokker Van коштує від 347 900 гривень, пасажирський Dokker – від 421 000 гривень, а нові Express обійдуться від 338 600 гривень за вантажну модель і 405 300 гривень – за пасажирську.

Фото: кемпер Dacia Dokker від Camperiz / Camperiz