Хочете виглядати мільйонером, інфлюенсером з YouTube, але не можете дозволити собі оренду Lamborghini Urus? Жодних проблем. Є обвіс від японського тюнера, яка легко перетворить сімейний Toyota Venza на дуже переконливу копію омріяного італійського супер-позашляховика.

Ми вже розповідали про комплект кузовного обвісу, який перетворює Toyota RAV4 на подобу Urus. Відверто кажучи, виглядали ці репліки не зовсім відповідно тому, яким має бути кросовер за 200+ тисяч доларів. Новий набір від тієї ж фірми усе виправляє.

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Цього разу спеціалісти компанії Albermo узяли за основу споріднену з RAV4 модель – Toyota Venza, в Японії відома, як Harrier. Цей автомобіль має оптику, яка ідеально пасує до форм Urus, тож комплект нових кузовних панелей перетворює Venza на досить переконливу копію італійського спорткара. Особливо з додаванням великих колісних дисків.

Найважливішою частиною обвісу є передній бампер. Він імітує деталь від Lamborghini, за якою в оригінального кросовера ховається 650-сильний V8. Під капотом Venza скромніший агрегат, до того ж гібридний.

Внизу по боках ми бачимо прямокутні вставки над верхньою частиною колісних арок, в яких розміщені великогабаритні колеса. Спідниці почорніли, щоб відповідати передній частині автомобіля. Тим часом ззаду “Венца” відростила “хвіст”. Albermo пропонує два види вихлопних систем з патрубками по боках або у центрі заднього бампера.

Комплект для конверсії коштує 362 000 ієн в Японії, що еквівалентно 90 тисячам гривень або 3300 доларам. У вказану вартість не включені вихлопна система, великогабаритні колеса та фарба.

Фото: комплект панелей для конверсії Toyota RAV4 на Lamborghini Urus / Autoevolution