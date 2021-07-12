Хотите выглядеть миллионером, инфлюэнсером с YouTube, но не можете позволить себе аренду Lamborghini Urus? Никаких проблем. Есть обвес от японского тюнера, который легко превратит семейный Toyota Venza в очень убедительную копию желанного итальянского супер-внедорожника.

Мы уже рассказывали о комплекте кузовного обвеса, который превращает Toyota RAV4 в подобие Urus. Откровенно говоря, выглядели эти реплики не совсем соответственно тому, каким должен быть кроссовер за 200+ тысяч долларов. Новый набор от той же фирмы все исправляет.

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На этот раз специалисты компании Albermo взяли за основу родственную RAV4 модель – Toyota Venza, в Японии известная, как Harrier. Этот автомобиль имеет оптику, которая идеально подходит к формам Urus, поэтому комплект новых кузовных панелей превращает Venza в довольно убедительную копию итальянского спорткара. Особенно с добавлением больших колесных дисков.

Самой важной частью обвеса является передний бампер. Он имитирует деталь от Lamborghini, за которой у оригинального кроссовера скрывается 650-сильный V8. Под капотом Venza более скромный агрегат, к тому же гибридный.

Внизу по бокам мы видим прямоугольные вставки над верхней частью колесных арок, в которых размещены крупногабаритные колеса. Юбки почернели, чтобы соответствовать передней части автомобиля. Тем временем сзади “Венца” отрастила “хвост”. Albermo предлагает два вида выхлопных систем с патрубками по бокам или в центре заднего бампера.

Комплект для конверсии стоит 362 000 иен в Японии, что эквивалентно 90 тысячам гривен или 3300 долларам. В указанную стоимость не включены выхлопная система, крупногабаритные колеса и краска.

Фото: комплект панелей для конверсии Toyota RAV4 на Lamborghini Urus / Autoevolution