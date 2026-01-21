Dacia готовит конкурента Škoda Octavia: что о нем известно

По данным британского издания Autocar, речь идет о практичном универсале с внедорожным характером, построенный на базе Bigster, с ориентировочной стартовой ценой ниже 25 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Auto24.

Этот автомобиль должен помочь Dacia закрепиться в самом массовом для Европы сегменте C, который уже сегодня формирует около пятой части продаж марки. После выхода Bigster компания не скрывает амбиций и уже подтвердила, что в 2027 году линейку пополнит еще одна модель этого класса.

Роль Bigster и новые цели бренда

На Брюссельском автосалоне генеральный директор Dacia Катрин Адт отметила, что успех Bigster стал ключевым фактором для расширения в сегменте C. В прошлом году модель разошлась тиражом более 67 тысяч автомобилей, что убедило руководство в правильности выбранного направления. По словам Адт, хотя основной территорией бренда остается сегмент B, выход в C класс уже доказал свою жизнеспособность.

В то же время в Dacia отмечают, что C-Neo не будет просто еще одним Bigster в другом кузове. Модель получит собственное позиционирование и будет обращаться к покупателям, которые ищут что-то другое, чем классический кроссовер.

Альтернатива внедорожникам

Ожидается, что C-Neo будет иметь вид приподнятого универсала с более низкой посадкой водителя, чем у SUV. По предварительным изображениям прототипов он напоминает удлиненный и немного приподнятый Sandero с длиной около 4,6 метра. Именно такой формат должен привлечь клиентов, которым не нравятся массивные внедорожники, но которые хотят больше пространства, комфорта и эффективности.

Dacia Bigster

Руководитель направления продуктовой стратегии Патрис Леви Беншетон подчеркивает, что значительная часть покупателей в сегменте C сознательно избегает SUV и ищет более сдержанный и элегантный автомобиль. Для них важны производительность, удобство в ежедневном пользовании и ощущение владения большим авто без демонстративной внешности.

Ценовое преимущество как главный козырь

Еще одним аргументом в пользу C-Neo должна стать цена. По словам руководителя отдела продаж Франка Маротта, резкий рост стоимости таких моделей, как Volkswagen Golf, Toyota Corolla или Škoda Octavia, создало окно возможностей для Dacia. Бренд планирует повторить подход Bigster, предложив существенно более низкую цену путем отказа от оборудования, которое считается необязательным.

Если Bigster стартует примерно с 25 тысяч фунтов (33 000 долларов) стерлингов и стоит заметно дешевле Nissan Qashqai или Ford Kuga, то C-Neo, по предварительным оценкам, может начинаться с уровня около 20 тысяч фунтов ($26 000). Это сделает его значительно доступнее универсалов конкурентов, которые сегодня стоят заметно дороже.

Техника и характер

Новинка будет базироваться на платформе CMF-B концерна Renault Group, которую Dacia уже использует для большинства своих моделей. Ожидается, что технически C-Neo будет близким к Bigster и получит бензиновые мягкие гибриды и гибридные силовые установки мощностью от 128 до 153 лошадиных сил. Вопрос полного привода пока остается открытым, хотя именно он мог бы добавить модели привлекательности на фоне конкурентов.

В дизайне и настройках Dacia намерена сохранить свой фирменный прочный и утилитарный подход. Поднятая подвеска, защитные элементы кузова и ориентация на активное ежедневное использование должны сделать C-Neo универсальным инструментом для семьи, а не просто имиджевым автомобилем.