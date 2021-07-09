Мы ждем прибытия большого кроссовера Bigster, однако румынская марка решила представить другую модель, также новую для модельного ряда Dacia. Дебют состоится на международном автошоу в Мюнхене.

К середине этого десятилетия бренд Dacia, объединенный под крылом Renault в одну структуру с российской маркой Lada, представит семь новых моделей. Первой из них будет новинка, призванная заменить сразу три модели – Logan MCV и Lodgy.

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Название будущей новинки пока не раскрыто, однако известно, что это будет универсальный автомобиль с тремя рядами кресел. По формату новинка будет чем-то средним между универсалом, минивэном и кроссовером, чем-то вроде Renault Espace и Scenic.

Семиместная Dacia будет технически близкой к новым Logan и Sandero, но получит увеличенную колесную базу. По слухам новинка может получить гибридную силовую установку от Renault. Останутся и обычные бензиновые двигатели, а вот дизели в планах не значатся.

Презентация новинки Dacia состоится в начале осени на автосалоне в Мюнхене. На рынке машина должна появиться в 2022 году, скорее всего во втором полугодии. А относительно кроссовера Bigster, то его появление на дорогах случится не раньше 2024 года.