Компактный кроссовер получил целый набор инновационных систем комфорта, в частности подвеску, которую каждую секунду настраивает электроника.

Фактически, Kia устроила уже вторую премьеру для Sportage пятого поколения, поскольку около месяца назад уже раскрыла дизайн кроссовера. Около недели назад в Сеть слили характеристики новинки, поэтому в Сеуле решили не откладывать с полным раскрытием. Первое, что стало известно из официального релиза: Sportage будет доступен с обычной и удлиненной колесной базой.

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Длиннобазный Sportage предназначен для рынков Азии, тогда как европейцам достанется кроссовер с короткой базой 2755 мм. Длина машины – 4660 мм. То есть такая же, как у нового Hyundai Tucson. Оба кроссовера построены на платформе Hyundai N3, которую также делят с Sorento и Carnival.

Базовый Kia Sportage получил 1,6-литровый бензиновый турбомотор с отдачей в 180 л.с. и 265 Нм, альтернативой которому будет двухлитровый дизель на 186 л.с. и 417 Нм. Бензиновый мотор сочетается с шестискоростной "механикой" или "роботом" с двумя сцеплениями, а дизелю предназначен исключительно восьмискоростной "автомат". Позже линейку пополнят гибридные силовые установки с возможностью зарядки от сети и без.

Новый Sportage получил систему Terrain Mode с настройками для движения по снегу, грязи и песку. Для асфальта же нужен набор режимов Drive Mode с настройками Comfort, Eco, Sport и Smart. Среди других обновок – электронная система управления подвеской (ECS), которая регулирует амортизаторы в режиме реального времени. Производитель заявляет, что новый Sportage станет лидером своего сегмента по комфорту и безопасности.

Kia Sportage будет предлагаться с колесными дисками диаметром от 17 до 19 дюймов. Внутри – пара 12-дюймовых экранов, объединенных в один блок, беспроводная зарядка для смартфона, акустика Harman Kardon и расширенный пакет систем безопасности и ассистентов вождения Drive Wise, который включает и систему магистрального автопилотирования.

Фото: Kia Sportage 2021 / Kia