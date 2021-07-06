Компактний кросовер отримав цілий набір інноваційних систем комфорту, зокрема підвіску, яку щосекунди налаштовує електроніка.

Фактично, Kia влаштувала вже другу прем’єру для Sportage п'ятого покоління, оскільки близько місяця тому вже розкрила дизайн кросовера. З тиждень тому в Мережу злили характеристики новинки, тож у Сеулі вирішили не відкладати з повним розкриттям. Найперше, що стало відомо з офіційного релізу: Sportage буде доступний зі звичайною та подовженою колісною базою.

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Довгобазний Sportage призначений для ринків Азії, тоді як європейцям дістанеться кросовер з короткою базою у 2755 мм. Довжина машини – 4660 мм. Тобто така ж, як у нового Hyundai Tucson. Обидва кросовери побудовані на платформі Hyundai N3, яку також ділять із Sorento та Carnival.

Базовий Kia Sportage отримав 1,6-літровий бензиновий турбомотор з віддачею у 180 к.с. і 265 Нм, альтернативою якому буде дволітровий дизель на 186 к.с. і 417 Нм. Бензиновий мотор поєднується з шестишвидкісною “механікою” або “роботом” з двома зчепленнями, а дизелю призначений виключно восьмишвидкісний “автомат”. Пізніше лінійку поповнять гібридні силові установки з можливістю зарядки від мережі та без.

Новий Sportage отримав систему Terrain Mode з налаштуваннями для руху снігом, брудом та піском. Для асфальту ж потрібен набір режимів Drive Mode з налаштуваннями Comfort, Eco, Sport та Smart. Серед інших обновок – електронна система управління підвіскою (ECS), яка регулює амортизатори в режимі реального часу. Виробник заявляє, що новий Sportage стане лідером свого сегменту за комфортом і безпекою.

Kia Sportage пропонуватимуть з колісними дисками діаметром від 17 до 19 дюймів. Всередині – пара 12-дюймових екранів, об’єднаних в один блок, бездротова зарядка для смартфона, акустика Harman Kardon і розширений пакет систем безпеки та асистентів водіння Drive Wise, який включає і систему магістрального автопілотування.

Фото: Kia Sportage 2021 / Kia