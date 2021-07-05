Нова версія мікрофургона має додаткові 15 міліметрів кліренсу, бампери з нефарбованого пластику та рейлінги на даху, тому також може вважатись заміною позашляховій версії минулого покоління – Caddy Alltrack.

Volkswagen Caddy PanAmericana у Європі доступний як у пасажирській версії MPV, так і у вантажній – Сargo, однак в обох випадках лише для машин з короткою колісною базою.

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Від решти Сaddy версію PanAmericana відрізняють нефарбовані бампери, молдинги на боковинах, передня і задня LED-оптика, а також 17-дюймові легкосплавні колісні диски. Всередині нова оббивка сидінь, алюмінієві накладки на педалі та шкіряне мультикермо.

Покупцям запропонують машини з бензиновим TSI потужністю 114 к.с. або турбодизель TDI з віддачею 102 або 122 к.с. Передньопривідні машини комплектуються 6-швидкісною механічною трансмісією або 7-швидкісною автоматичною DSG, а версії з повним приводом 4Motion поєднуються лише з “механікою”.

Caddy PanAmericana має додатковий кліренс, рейлінги на даху для вантажу до 100 кілограмів, здатен буксирувати причепи масою до 1,5 тони та перевозити вантаж до 679 кг (до 525 кг для пасажирської версії).

PanAmericana доступні 19 електронних систем допомоги водієві, п'ять з яких застосовуються на моделі вперше. Це Travel Assist і Trailer Assist, новий Turn-off Assist як частина Front Assist і допоміжні системи для зміни смуги руху і виїзду з місць паркування.

Бензиновий варіант з “механікою” в Європі коштує майже 32 тисячі євро, а повнопривідна версія з найпотужнішим дизелем коштуватиме близько 39 тисяч євро.

Фото: Volkswagen Caddy PanAmericana / Volkswagen