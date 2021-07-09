Ми чекаємо на прибуття великого кросовера Bigster, однак румунська марка вирішила презентувати іншу модель, також нову для модельного ряду Dacia. Дебют відбудеться на міжнародному автошоу у Мюнхені.

До середини цього десятиліття бренд Dacia, об’єднаний під крилом Renault в одну структуру з російською маркою Lada, представлять сім нових моделей. Першою з них буде новинка, покликана замінити одразу три моделі – Logan MCV та Lodgy.

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Назва майбутньої новинки поки не розкрита, однак відомо, що це буде універсальний автомобіль з трьома рядами крісел. За форматом новинка буде чимось середнім між універсалом, мінівеном та кросовером, чимось на зразок Renault Espace та Scenic.

Семимісна Dacia буде технічно близькою до нових Logan і Sandero, але отримає збільшену колісну базу. За чутками новинка може отримати гібридну силову установку від Renault. Залишаться і звичайні бензинові двигуни, а ось дизелі у планах не значаться.

Презентація новинки Dacia відбудеться на початку осені на автосалоні в Мюнхені. На ринку машина повинна з’явитись у 2022 році, скоріш за все у другому півріччі. А щодо кросовера Bigster, то його поява на дорогах трапиться не раніше 2024 року.