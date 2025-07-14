DAF расширил линейку автовозов с низкой кабиной

Внедрение шасси с более низкой крышей дает возможность загружать автомобили над кабиной. Благодаря снижению подвески колес на 4 сантиметра и использования 22,5-дюймовых колес с низкопрофильными шинами удалось "вписать" шасси с новой максимальной полезной площадью в нормативные 4 метра высоты.

Как сообщает производитель в официальном пресс-релизе, линейка автовозов начинается с транспортных средств, в которых автомобили загружаются за кабиной и доступны во всех вариантах кабины грузовиков DAF нового поколения: XD, XF, XG и XG. В версии XD также есть модели с более низкой (18 см) крышей, чтобы автомобили можно было загружать над салоном.

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Упомянутая выше кабина XD имеет низкое расположение на шасси, но места для отдыха и сна водителя более чем достаточно, включая полноразмерную кровать.

При этом шасси автомобильного транспорта выпускается с широким ассортиментом колесных баз. Кроме моделей 4x2, программа также содержит версии 6x2 для дополнительной грузоподъемности. Они оснащены легкой 4,5-тонной ведущей осью и 17,5-дюймовыми колесами.

Под путепроводами стандартной высоты DAF с низкой кабиной, укороченной подвеской и меньшими колесами пролетает с машинами на крыше без раздумий об ограничении высоты. Фото: DAF

Для нового шасси автовоза, как и нового поколения грузовиков, подобрано дальнейшие усовершенствования силового агрегата с двигателями Paccar MX-11 и MX-13 с более экономным использованием топлива. Круиз-контроль с прогнозированием перешел в стандартную функцию, что также направлено на достижение максимально возможной топливной экономичности и выбросов.

Новые автомобили DAF для автомобильного транспорта также оснащены большим ветровым стеклом, низкими линиями ремней и системами камер (DAF Digital Vision System и DAF Corner View), обеспечивающими высочайший уровень безопасности, что особенно важно при доставке в городских условиях.