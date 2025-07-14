DAF розширив лінійку автовозів з низькою кабіною

Впровадження шасі з нижчим дахом дає можливість завантажувати автомобілі над кабіною. Завдяки зниженню підвіски коліс на 4 сантиметри та використання 22,5-дюймових коліс з низькопрофільними шинами вдалося "вписати" шасі з новою максимальною корисною площею у нормативні 4 метри висоти.

Як повідомляє виробник в офіційному пресрелізі, лінійка автовозів починається з транспортних засобів, в яких автомобілі завантажуються за кабіною і доступні у всіх варіантах кабіни вантажівок DAF нового покоління: XD, XF, XG і XG. У версії XD також є моделі з нижчим (18 см) дахом, щоб автомобілі можна було завантажувати над салоном.

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Згадана вище кабіна XD має низьке розташування на шасі, але місця для відпочинку та сну водія більш ніж достатньо, включаючи повнорозмірне ліжко.

При цьому шасі автомобільного транспорту випускається з широким асортиментом колісних баз. Окрім моделей 4x2, програма також містить версії 6x2 для додаткової вантажності. Вони оснащені легкою 4,5-тонною провідною віссю та 17,5-дюймовими колесами.

Під шляхопроводами стандартної висоти DAF з низькою кабіною, вкороченою підвіскою та меншими колесами пролітає з машинами на даху без роздумів про обмеження висоти. Фото: DAF

Для нового шасі автовоза, як і нового покоління вантажівок, підібрано подальші вдосконалення силового агрегату з двигунами Paccar MX-11 і MX-13 з економнішим використанням пального. Круїз-контроль з прогнозуванням перейшов у стандартну функцією, що також спрямовано на досягнення максимально можливої паливної економічності та викидів.

Нові автомобілі DAF для автомобільного транспорту також оснащені великим вітровим склом, низькими лініями ременів і системами камер (DAF Digital Vision System і DAF Corner View), що забезпечують найвищий рівень безпеки, що особливо важливо при доставленні в міських умовах.