Урегулирование дела будет стоить немецкому производителю почти три миллиарда долларов.

Daimler, материнская компания Mercedes-Benz заявила о достижении принципиального соглашения с правительственными организациями США, включая Агентство по охране окружающей среды, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, Генеральную прокуратуру Калифорнии, Министерство юстиции США и Агентство таможенного и пограничного контроля США.

Читайте также: МВД закупит 220 камер автофиксации по $30 тыс каждая

Компания сообщила, что урегулирование распространяется на "гражданские и экологические претензии относительно систем контроля выбросов" примерно в 250 000 дизельных автомобилей и микроавтобусов в США. Автопроизводитель также урегулировал отдельный коллективный иск, который находится на рассмотрении в Окружном суде США.

Соглашение с властями США обойдется Daimler примерно в 1,5 миллиарда долларов. Для урегулирования коллективного иска компания рассчитывает заплатить около 700 миллионов долларов, включая гонорары адвокатов и другие расходы. Daimler заявил, что они также планируют потратить дополнительную "трехзначную сумму в миллионах евро на выполнение требований расчетов", имея в виду сумму около 500 миллионов евро. В целом урегулирование конфликта будет стоить концерну 2,79 миллиарда долларов.

Такие потери повлияют на чистую прибыль компании, поскольку их денежный поток будет нарушен в течение следующих трех лет. Наиболее остро финансовый эффект будет ощутим в ближайшие 12 месяцев.

Читайте также: Протесты в Беларуси могут привести к удорожанию автомобильного топлива в Украине