Врегулювання справи коштуватиме німецькому виробнику майже три мільярди доларів.

Daimler, материнська компанія Mercedes-Benz заявила, про досягнення принципової угоди з урядовими організаціями США, включаючи Агентство з охорони навколишнього середовища, Каліфорнійську раду з повітряних ресурсів, Генеральну прокуратуру Каліфорнії, Міністерство юстиції США та Агентство митного і прикордонного контролю США.

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Компанія повідомила, що врегулювання поширюється на “цивільні і екологічні претензії щодо систем контролю викидів” приблизно у 250 000 дизельних автомобілів та мікроавтобусів у США. Автовиробник також врегулював окремий колективний позов, який знаходиться на розгляді в Окружному суді США.

Угода з владою США обійдеться Daimler приблизно в 1,5 мільярда доларів. Для врегулювання колективного позову компанія розраховує заплатити близько 700 мільйонів доларів, включаючи гонорари адвокатів та інші витрати. Daimler заявив, що вони також планують витратити додаткову “тризначну суму в мільйонах євро на виконання вимог розрахунків”, маючи на увазі сумму близько 500 мільйонів євро. В цілому врегулювання конфлікту коштуватиме концерну 2,79 мільярди доларів.

Такі втрати вплинуть на чистий прибуток компанії, оскільки їх грошовий потік буде порушено протягом наступних трьох років. Найгостріше фінансовий ефект буде відчутний у найближчі 12 місяців.

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