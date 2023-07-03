В июне было оформлено более 100 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей.

В июне приобрели максимальное количество подержанных авто за 11 последних месяцев – 102,4 тысячи.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистрационных операций в июне 2023 года и определили, что происходит с продажами подержанных легковушек.

Также интересно сколько новых авто купили в июне

Интересно, что нынешний показатель почти на треть (а точнее, на 30,3%) меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, когда был последний месяц "нулевой" растаможки, то есть пик завоза автомобилей из-за границы. Кроме того, в июне купили немного, всего на 0,7% больше подержанных авто, чем в мае-2023. Таким образом, этот показатель оказался максимальным за последние 11 месяцев — с июля 2022 года. Хотя фактического особого всплеска продаж не произошло.



Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, июнь 2022 — июнь 2023

Большинство автомобилей с пробегом приобрели на внутреннем рынке. Доля внутренних перепродаж составила 82,3% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (84,3 тыс.).

Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 17,7% (18,1 тыс.), что оказалось максимальным показателем с декабря-2022.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в июне украинцы заключили 84,3 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 40,9% больше июня 2022 года. Тогда большинство подержанных автомобилей на рынке привозили из-за границы во время "нулевой" растаможки, после отмены которой рынок перераспределился в пользу внутренних перепродаж. Если же сравнивать с предыдущим месяцем, маем-2023, продажи оказались на 0,9% меньше.

Больше регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 13,3 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 8,4 тысячи регистраций, они составляют 21,2% от общего количества проданных внутри страны подержанных машин в течение июня.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам б/у авто традиционно вошли также Днепропетровская (2 место, 9,4 тыс.), Львовская (4 место, 8 тыс.) и Одесская (5 место, 7,4 тыс.) области.



Заключенные соглашения купли-продажи подержанных легковушек на внутреннем авторынке по регионам, июнь 2023 года

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Херсонской (305 соглашений), Луганской (566 соглашений) и Донецкой (1 135 соглашений) областях. Также в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошли Николаевская (2,1 тыс. сделок) и Черниговская (2,2 тыс. сделок) области.

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в июне 2023 года привезли 18,1 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 79,2% меньше, чем в июне-2022, когда еще действовало так называемое «нулевая» растаможка, и на 8,7% больше, чем в мае-2022.



Первые регистрации импортных легковых автомобилей с пробегом по регионам, июнь 2023 года

Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,4 тыс. шт.), в Киеве (1,6 тыс. шт.) и Винницкой (1,4 тыс. шт.) области.

Кстати говоря новые автомобили лучше покупают в Киевской области

Также в самые активные регионы в мае вошли Киевская (1,2 тыс.) и Ровенская (1,1 тыс.) области.

Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Херсонской (30 шт.), Донецкой (78 шт.), Луганской (158 шт.), Николаевской (207 шт.) и Запорожской (261 шт.) областях.